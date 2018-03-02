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|"Газпром" объявил о расторжении всех контрактов с Украиной
|02.03.2018 19:14
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По словам Алексея Миллера, продление действия контрактов для "Газпрома" - экономически нецелесообразно и невыгодноГлава "Газпрома" Алексей Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.
Миллер, Путин. Фото: ИТАР-ТАСС
"Газпром" собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон по этим контрактам", - заявил Миллер.
"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - заявил он.
По словам Миллера, продление действия контрактов для "Газпрома" - экономически нецелесообразно и невыгодно.
Напомним, что российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату.
За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.
НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.
"Цель РФ - осуществить мечту или про "Украина замерзла", или про "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого ... Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник", - призвала компания.
"Нам надо продержаться только 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%, и этого будет достаточн , чтобы российский шантаж не удался", - призвал "Нафтогаз".