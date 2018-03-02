По словам Алексея Миллера, продление действия контрактов для "Газпрома" - экономически нецелесообразно и невыгодно

"Газпром" собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон по этим контрактам" , - заявил Миллер.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины" , - заявил он.

По словам Миллера, продление действия контрактов для "Газпрома" - экономически нецелесообразно и невыгодно.

Напомним, что российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату.

За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях.

"Цель РФ - осуществить мечту или про "Украина замерзла", или про "Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого ... Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник" , - призвала компания.