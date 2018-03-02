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|Украинцы живут лучше, чем об этом свидетельствует статистика, - посол Канады
|02.03.2018 19:22
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Он отметил, что украинская реальность многоплановой и сложнойПосол Канады в Украине Роман Ващук считает, что реальное экономическое положение украинский самом деле лучше того, о котором свидетельствует официальная статистика, поскольку многие граждане Украины имеют теневые доходы.
Фото: Українська Правда
"Многие украинский живут в« тени », но сочувствуют себе по официальной статистике. Так, с одной стороны, следует говорить о проблемах, терпения, страдания пенсионеров и населения, живущего вдоль линии разграничения в зоне конфликта на Востоке. Но также надо напоминать тем людям, которые убеждены, что в Украине живут только на хлебе и воде, негде припарковаться в "Ocean Plaza" (торговый центр в Киеве, - ред) в субботу и воскресенье " , - сказал Ващук, сообщает " Укринформ " .
Он отметил, что украинская реальность многоплановой и сложной, она не полностью поняла ни украинском, ни канадцам как внешним партнерам Украины.
В этом контексте Ващук отметил, что одной из задач послов G7 в Украине передавать в столице своих стран "всю сложность и совокупность украинской калейдоскопа впечатлений" и информировать и об определенных кризисных негативные аспекты, и о положительных феномены, которые здесь есть.
Ващук говорит, что в Украине привыкли жаловаться на результаты реформ. В то же время он обратил внимание на то, что катастрофические экономические прогнозы международной и украинской прессы 2014-2016 годов не оправдались.
"Результатом является не только то, что достигнуто, но то, что мы успели обойти как худший вариант. Мы говорили три года назад о полном упадке украинской экономики, а теперь говорим о проблемах ее недостаточно активного роста" , - акцентировал посол Канады.
Напомним, что, по данным Госслужбы труда, к Ожен третий работник, или около 5000000 человек в Украине работают нелегально .