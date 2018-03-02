В партии "Наш край" напоминают, что еще в сентябре 2017 года премьер-министр отчитался о полной готовности к отопительному сезону

"Сегодня всех шокировала новость о том, что страна вынуждена экономить газ - школы и сады будут закрыты до 6 марта. Несмотря на осенние заявления Гройсмана и Насалика о том, что запасов газа для отопительного сезона хватит, сегодня мы узнали, что это ложь. Поэтому требуем от Генпрокуратуры и СБУ расследовать действия должностных лиц, из-за которых страна в 15-градусные морозы оказалась без газа. Виновные в этой небрежности должны быть наказаны, а правительство безотлагательно отчитаться о планах выхода из этой ситуации" , - приводит комментарий сопредседателя "Нашего края " Александра Мазурчака пресс-служба партии.

Он отметил, что "Наш край" требует срочного отчета правительства в Верховной Раде относительно плана действий выхода из этой критической ситуации, а также отметил, что нынешние действия правительства по экономии газа в школах и детсадах свидетельствуют о полной некомпетентности чиновников и провале отопительного сезона.

"Экономию газа начали сразу из школ и детских садов. Больше недели учебные заведения не будут отапливать. Снижение температуры в учебных заведениях может привести к вымораживанию заведений ниже допустимой санитарной нормы. И это значит, что дети вернутся в холодные классы и группы. А потом будем их лечить от простуды" , - добавил Мазурчак.

Сопредседатель партии напомнил, что еще в сентябре 2017 года премьер-министр отчитался о полной готовности к отопительному сезону.

"Сегодня нужно заставить чиновников, которые предоставляли ложную информацию, отвечать за свои слова. У нас возникает логичный вопрос: куда исчез газ? Особенно, если учесть тот факт, что у нас была теплая зима" , - резюмировал Мазурчак.