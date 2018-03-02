Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что президент РФ Владимир Путин трижды назначал ему встречу, но она так и не состоялась. Горбачев рассказал, что несколько раз встречался с Путиным Фото: EPA "Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать: "Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу!" – отметил он.Горбачев рассказал, что несколько раз встречался с Путиным. По словам экс-президента, в этом не было никакого смысла. Последняя встреча произошла 12 июня 2017 года, в День России, она была случайной, сказал Горбачев."Идем мы из этих шатров, которые в Кремле расположены, где отмечали День России. Переходим по дороге в Кремлевский дворец. И вдруг я смотрю: что-то мои сопровождающие задергались, остановились. "Что такое?" – "Путин идет". – "Ну и что?! И что из этого, ребят? Да вы что, – говорю, – а ну пошли!" И пошел навстречу прямо, как, знаешь, во ржи, бывает, на дорожке встречаешься – и не обойдешь. Поздоровались. Я говорю: "Давно не виделись". Он: "Жу-жу-жу", – он сейчас многое мурчит", – добавил экс-президент СССР.По словам Горбачева, он напомнил Путину, что тот трижды назначал ему встречу, но она так и не состоялась."После этого я сделал вывод, что я напрашиваться не буду. И после этого – все", – заявил он.Горбачев руководил Советским Союзом с 1985 года по 1991 год. Путин впервые был избран президентом РФ в 2000 году. Он переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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