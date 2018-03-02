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|На украинских АЭС будут строить реакторы американской компании Holtec
|02.03.2018 19:38
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Сотрудничество с Holtec International может сделать из Украины ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторовУкраинский "Энергоатом" и американская компания Holtec International 28 февраля подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160.
Фото: УНІАН
Пресс-служба "Энергоатома" сообщила , что он предусматривает лицензирование в Украине технологии SMR-160 и строительство этих реакторов на АЭС Украины. Проект предусматривает частичную локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях.
Предполагается, что сотрудничество с Holtec International может сделать из Украины ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.
Технология малых модульных реакторов (ММР), отмечено в пресс-релизе, является одним из самых перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.
Реакторы проекта SMR-160 могут работать в режиме маневрирования мощностью, строиться на небольших площадях и не требуют подвода мощных линий электропередач.
Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивают примерно в 1 трлн долларов.
В рамках меморандума будет создан общий координационный комитет, который должен будет организовать работу по оценке нормативной документации, используемой для разработки проекта SMR-160, с целью ее внедрения в Украине. Еще одной задачей комитета станет оценка инфраструктуры ядерной промышленности Украины и подготовка совместных предложений по локализации производства оборудования SMR-160 в Украине.
Напомним, американская Westinghouse Electric начнет поставки своего ядерного топлива на энергоблок №3 Ривненской атомной электростанции (РАЭС) в 2021 году.