Посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал, что в рамках инициативы об уменьшении потребления газа в посольстве в Киеве снизили температуру. Посольство Канады в Украине находится в Киеве Фото: ЕРА (архив) "Снизили температуру в посольстве Канады в Украине. #Прикрути", – написал он. Знизили температуру в @CanEmbUkraine. #Прикрути — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 2 марта 2018 г. Посольство Канады находится на улице Костельной в Киеве.Сегодня к инициативе #Прикрути присоединился президент Украины Петр Порошенко.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в диапазоне 60–65 кгс/см².В рамках экономии потребления газа в Украине детсадам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта включительно. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в настоящий момент есть дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки. Минэнерго ожидает, что плановое газоснабжение будет восстановлено после 5–6 марта.Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил сегодня, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах" и принятии "асимметричного решения" в тяжбе с Украиной о контрактах на поставку и транзит газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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