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В США на территории университета произошла стрельба: двое погибших
02.03.2018 19:46
В США на территории университета произошла стрельба: двое погибших
В местных правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемый - 19-летний мужчина
В пятницу, 2 марта, в США произошла стрельба: неизвестный открыл огонь в кампусе Центрального Мичиганского университета, расположенного в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган).
В США на территории университета произошла стрельба: двое погибших Фото: twitter.com/ToniEmbry

По предварительной информации, в результате инцидента погибли не менее двух человек. Между тем, как отметили в администрации учебного заведения, стрелок еще на свободе. В связи с этим полиция обратилась к ученикам и преподавателей с призывом найти укрытие и не покидать его.

"Появилась информация о стрельбе в холле в кампусе. Подозреваемый пока на свободе, полиция рекомендует всем оставаться в укрытиях. Если вы заметите что-то подозрительное, обращайтесь по 911", - говорится в Twitter Мичиганского университета.

В местных правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемый - 19-летний мужчина - вооружен и опасен.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.

На месте происшествия задержали бывшего ученика школы - 19-летнего Николаса Круза, ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве 17 человек.

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