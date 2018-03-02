В местных правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемый - 19-летний мужчина

По предварительной информации, в результате инцидента погибли не менее двух человек. Между тем, как отметили в администрации учебного заведения, стрелок еще на свободе. В связи с этим полиция обратилась к ученикам и преподавателей с призывом найти укрытие и не покидать его.

"Появилась информация о стрельбе в холле в кампусе. Подозреваемый пока на свободе, полиция рекомендует всем оставаться в укрытиях. Если вы заметите что-то подозрительное, обращайтесь по 911", - говорится в Twitter Мичиганского университета.

В местных правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемый - 19-летний мужчина - вооружен и опасен.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас , жертвами которой стали 17 человек.