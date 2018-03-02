Подозревамые спрятали 92 кг амфетамина в надувные лодки, а лодки в деревянные ящики, их хотели переправить из Одесской области в Кувейт, отметили в Генпрокуратуре Украины. Правоохранители задержали 92 кг наркотиков Фото: Андрій Лисенко / Facebook "Правоохранители выяснили, что дельцы в течение 2017 года снимали в аренду гаражное помещение в поселке городского типа Таирово, где хранили в отдельно крупных размерах психотропное вещество – амфетамин. Чтобы реализовать преступные намерения, мужчины взвесили и расфасовали таблетки с психотропами в мешки и спрятали в надувные лодки. Для дальнейшей контрабанды в Кувейт они поместили эти лодки в деревянные ящики", – говорится в сообщении.Прокуратура направила обвинительный акт относительно подозреваемых в суд. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2004309099818120 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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