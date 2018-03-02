Сводка Новостей
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- Комитет Палаты представителей США обвинил Россию в попытке вмешательства в американский энергорынок с помощью пропаганды в соцсетях
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- На выходных в Карпатах ожидается высокий уровень лавинной опасности – ГСЧС
- "Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
|В Одесской области задержали 92 кг амфетамина, который хотели переправить в Кувейт
|02.03.2018 19:53
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