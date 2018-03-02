Также Гройсман заявил, что убежден в том, что РФ выполнит решение Стокгольмского арбитража

"Сегодня разговаривал с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетики, мы координировали действия с нашими европейскими партнерами. Прежде только я хочу сказать, что ситуация является абсолютно контролируемой. Никаких негативных явлений происходить не будет" , - отметил Гройсман в ходе брифинга, который транслировал "112 Украина" .

Премьер-министр Украины отметил, что возлагает часть ответственности за газовый кризис на НАК "Нафтогаз":

"Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий соответственно экономию потребления для того, чтобы сбалансировать систему. Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решения Стокгольмского арбитража, нужно было сделать лаг 10-14 дней запаса. Работать с европейскими поставщиками, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. В этом НАК не сделал и в этом есть проблема" , - добавил он.

"Сегодня все технические специалисты работают, план, который был сформирован в таких случаях, вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно вывести на штатный режим. И самое главное, я еще раз подчеркиваю, ситуация является абсолютно контролируемая" , - добавил премьер.

Также Гройсман заявил, что убежден в том, что РФ выполнит решение Стокгольмского арбитража:

"Я убежден в том, что Россия вынуждена и будет выполнять решение международного арбитража. Оно является обязательным к исполнению. Я не вижу никаких причин или никаких возможностей, как этого избежать. Всему свое время, но решение будет реализовано" , - добавил Гройсман.

Напомним, что российский "Газпром" решил не поставлять газ НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернул полученную предоплату. За 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил, что передумал, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам.

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинцев экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии г лава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.