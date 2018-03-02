28 февраля в прямом эфире дебатов кандидатов в президенты России Владимир Жириновский обматерил Ксению Собчак, а она облила его водой из стакана. Адвокаты Собчак уже подали заявление на политика в Генеральную прокуратуру, у Жириновского также намерены пожаловаться на "хулиганку" Собчак. У Жириновского назвали Собчак "мелкой хулиганкой" Скриншот: Политика сегодня: Россия США Украина / YouTube У Собчак напомнили, что 28 февраля во время записи программы Владимира Соловьева на "России 1" Жириновский позволил себе "публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной, форме" оскорбить Собчак. "Вся эта площадная брань высокопоставленного деятеля транслировалась в телевизионном эфире и впоследствии была растиражирована СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети интернет, став достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории", – заявил адвокат Константин Добрынин.По его мнению, Жириновский совершил административное преступление по статье Административно-процессуального кодекса РФ "оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации". В пресс-службе ЛДПР агентству РБК сообщили, что Жириновский также намерен подать на Собчак заявление в Генпрокуратуру. По его мнению, она совершила мелкое хулиганство, облив политика водой."Тяжким преступлением ее поступок не назовешь, он вполне соответствует масштабу личности. Тем не менее, тот факт, что кандидат в президенты ведет себя, как мелкая хулиганка, должен получить соответствующую оценку правоохранительных органов и граждан", – считают у Жириновского.28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее адрес. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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