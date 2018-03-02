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Собчак пожаловалась на Жириновского в Генпрокуратуру РФ
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02.03.2018 20:01
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28 февраля в прямом эфире дебатов кандидатов в президенты России
Владимир Жириновский обматерил Ксению Собчак, а она облила его
водой из стакана. Адвокаты Собчак уже подали заявление на политика
в Генеральную прокуратуру, у Жириновского также намерены
пожаловаться на "хулиганку" Собчак. У Жириновского назвали Собчак
"мелкой хулиганкой" Скриншот: Политика сегодня: Россия США Украина
/ YouTube У Собчак напомнили, что 28 февраля во время записи
программы Владимира Соловьева на "России 1" Жириновский позволил
себе "публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной,
форме" оскорбить Собчак. "Вся эта площадная брань
высокопоставленного деятеля транслировалась в телевизионном эфире и
впоследствии была растиражирована СМИ, а также в
информационно-телекоммуникационной сети интернет, став достоянием
многомиллионной зрительской и читательской аудитории", –
заявил адвокат Константин Добрынин.По его мнению, Жириновский
совершил административное преступление по статье
Административно-процессуального кодекса РФ "оскорбление,
содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или в средствах массовой информации". В
пресс-службе ЛДПР агентству РБК сообщили, что Жириновский также
намерен подать на Собчак заявление в Генпрокуратуру. По его мнению,
она совершила мелкое хулиганство, облив политика водой."Тяжким
преступлением ее поступок не назовешь, он вполне соответствует
масштабу личности. Тем не менее, тот факт, что кандидат в
президенты ведет себя, как мелкая хулиганка, должен получить
соответствующую оценку правоохранительных органов и
граждан", – считают у Жириновского.28 февраля в прямом эфире
дебатов между кандидатами в президенты России – Жириновским и
Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР
водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и
матерился в ее адрес.
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