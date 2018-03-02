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В Украине отныне можно сдать экзамен по ПДД на английском языке
02.03.2018 20:02
В Украине отныне можно сдать экзамен по ПДД на английском языке
Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта ДСЦ МВД
Сервисные центры МВД Украины ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения (ПДД) на английском.
В Украине отныне можно сдать экзамен по ПДД на английском языке Фото: из открытых источников

Язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. После выбора языка в английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта ДСЦ МВД, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра (ДСЦ) МВД.

"Это важное внедрения, ведь в государстве должны создаваться одинаковые условия обслуживания всех ее жителей. Ежегодную потребность в сдаче экзамена на английском чувствовали многие граждане, которые учатся или работают в Украине. Например, в 2017 году их количество составляло 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов с ПДД стало возможным " , - отметил начальник ДСЦ МВД Владислав Криклий.

В информации отмечается: чтобы зарегистрироваться на экзамен для получения водительского удостоверения, иностранцам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода, действующую медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей категории (форма 083 / у) и свидетельство об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Напомним, что недавно  первый водительского удостоверения в сервисных центрах МВД выдается на два года с правом обмена на постоянное в случае если в течение двух лет со дня его выдачи не было трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений не было - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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