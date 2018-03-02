Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта ДСЦ МВД

Язык можно выбрать самостоятельно перед началом прохождения экзамена. После выбора языка в английском переводе также предоставляется инструкция по прохождению экзамена. Полный перечень вопросов по ПДД и ответов к ним на английском языке можно загрузить с сайта ДСЦ МВД, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра (ДСЦ) МВД.

"Это важное внедрения, ведь в государстве должны создаваться одинаковые условия обслуживания всех ее жителей. Ежегодную потребность в сдаче экзамена на английском чувствовали многие граждане, которые учатся или работают в Украине. Например, в 2017 году их количество составляло 3620. Поэтому мы очень благодарны поддержке консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине, благодаря которой профессиональный перевод вопросов с ПДД стало возможным " , - отметил начальник ДСЦ МВД Владислав Криклий.

В информации отмечается: чтобы зарегистрироваться на экзамен для получения водительского удостоверения, иностранцам необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность, копию идентификационного кода, действующую медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей категории (форма 083 / у) и свидетельство об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.