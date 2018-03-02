Киевский райсуд Харькова приговорил антимайдановца Игната Кромского
(Топаза) к восьми годам тюремного заключения. Топаз был приговорен
к восьми годам тюремного заключения Фото: mediaport.ua Прокуроры
обжаловали в апелляционном суде Харьковской области приговор
Киевского райсуда Харькова, который присудил Топазу восемь лет
тюрьмы.Отмечается, что во время заседания обвинение просило суд
посадить Топаза в тюрьму на 15 лет."Прокуратура доказала, что
подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской
облгосадминистрации 1 марта 2014 года, участником избиения
евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый
"коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14
марта 2014 гда на улице Рымарской, во время которых погибли люди
", – рассказал прокурор Олег Максюк.Кромского задержали 28
марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во
время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий
день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под
круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял
электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года
его задержали в Донецкой области.В сентябре 2014-го
Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе
украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте
пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того
времени он находится под стражей.30 января суд признал
Кромского виновным в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых
беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил
его к восьми годам тюрьмы.
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