Киевский райсуд Харькова приговорил антимайдановца Игната Кромского (Топаза) к восьми годам тюремного заключения. Топаз был приговорен к восьми годам тюремного заключения Фото: mediaport.ua Прокуроры обжаловали в апелляционном суде Харьковской области приговор Киевского райсуда Харькова, который присудил Топазу восемь лет тюрьмы.Отмечается, что во время заседания обвинение просило суд посадить Топаза в тюрьму на 15 лет."Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 гда на улице Рымарской, во время которых погибли люди ", – рассказал прокурор Олег Максюк.Кромского задержали 28 марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года его задержали в Донецкой области.В сентябре 2014-го Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находится под стражей.30 января суд признал Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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