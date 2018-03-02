Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины

Об этом заявила журналистам первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает " Укринформ ".

"В Украине задержаны или уже отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российскими властями воевать против Украины. Эти русские идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на довольно большие сроки в Украине. Украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников - Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюк, Клих, других пленников " , - сказала Геращенко.

Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.

Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская власть ищет "все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освобождать украинских заключенных".