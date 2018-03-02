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|Геращенко: Украина готова отдать около 20 россиян в обмен на украинских заложников Кремля
|02.03.2018 20:10
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Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против УкраиныУкраина готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинский, незаконно содержатся на территории России.
Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua
Об этом заявила журналистам первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает " Укринформ ".
"В Украине задержаны или уже отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российскими властями воевать против Украины. Эти русские идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на довольно большие сроки в Украине. Украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников - Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюк, Клих, других пленников " , - сказала Геращенко.
Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.
Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская власть ищет "все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освобождать украинских заключенных".
Напомним, сегодня на нейтральной полосе российско-украинской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области произошло возвращение в Украину похищенных спецслужбами РФ пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.