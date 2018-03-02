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Геращенко: Украина готова отдать около 20 россиян в обмен на украинских заложников Кремля
02.03.2018 20:10
Геращенко: Украина готова отдать около 20 россиян в обмен на украинских заложников Кремля
Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины
Украина готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинский, незаконно содержатся на территории России.
Геращенко: Украина готова отдать около 20 россиян в обмен на украинских заложников Кремля Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

Об этом заявила журналистам первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает " Укринформ ".

"В Украине задержаны или уже отбывают наказание около 20 россиян, сосланных сюда российскими властями воевать против Украины. Эти русские идентифицированы, они были задержаны в зоне конфликта. И они осуждены на довольно большие сроки в Украине. Украинская сторона готова их передать РФ за освобождение украинских пленников - Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Гриба, Карпюк, Клих, других пленников " , - сказала Геращенко.

Она обратилась к руководству РФ с призывом забрать своих граждан, которые были отправлены воевать против Украины, и освободить украинских заложников.

Первый вице-спикер подчеркнула, что украинская власть ищет "все возможные механизмы, площадки, рычаги и каналы, чтобы освобождать украинских заключенных".

Напомним, сегодня на нейтральной полосе российско-украинской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области произошло  возвращение в Украину похищенных спецслужбами РФ пограничников  Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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