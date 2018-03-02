В Октябрьском райсуде Харькова больше не осталось судей уголовной
специализации, которые могли бы рассмотреть дело экс-мэра Славянска
Нели Штепы. Последних свободных судей Октябрьского райсуда
отклонили адвокаты Штепы Фото: Александр Тананакин / Facebook
Апелляционный суд будет решать вопрос о передаче материалов
уголовного производства в другой суд.Решение Октябрьского райсуда
Харькова отказаться от рассмотрения дела Штепы связано с
ограниченным количеством судей уголовной специализации.28 февраля
было удовлетворено ходатайство адвокатов подозреваемой в
отводе председательствующего судьи Дениса Чижиченко и запасного
судьи Натальи Васильевой.Штепу задержали 11 июля 2014
года. Ей объявили подозрение по статьям "посягательство на
территориальную целостность Украины" и "создание террористической
группы или организации" за действия во время захвата
Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20 сентября 2017
года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный
домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно,
что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14
января, после окончания срока действия домашнего ареста, на
нее не распространяется ни одна мера пресечения.В Октябрьский
райсуд Харькова материалы по Штепе попали в январе 2018
года. До этого ее делом занимались
Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды
Харькова.
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