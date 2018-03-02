В Октябрьском райсуде Харькова больше не осталось судей уголовной специализации, которые могли бы рассмотреть дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Последних свободных судей Октябрьского райсуда отклонили адвокаты Штепы Фото: Александр Тананакин / Facebook Апелляционный суд будет решать вопрос о передаче материалов уголовного производства в другой суд.Решение Октябрьского райсуда Харькова отказаться от рассмотрения дела Штепы связано с ограниченным количеством судей уголовной специализации.28 февраля было удовлетворено ходатайство адвокатов подозреваемой в отводе председательствующего судьи Дениса Чижиченко и запасного судьи Натальи Васильевой.Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14 января, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.В Октябрьский райсуд Харькова материалы по Штепе попали в январе 2018 года. До этого ее делом занимались Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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