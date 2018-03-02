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|В Днепре состоялась жеребьевка 1/2 Кубка Украины
|02.03.2018 20:18
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Базовый день проведения матчей 1/2 финала - 18 апреляВ Днепре на стадионе "Днепр-Арена" состоялась процедура жеребьевки полуфинала Кубка Украины 2017/18.
Согласно результатам жеребьевки, второлиговый СК "Днепр-1" сыграет против киевского "Динамо", а ФК "Мариуполь" поедет в Харьков на матч против "Шахтера".
Номинальным хозяином финала будет победитель пары СК "Днепр-1" - "Динамо".
Процедуру жеребьевки провели председатель Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич и технический директор национальной ассоциации Олег Протасов.
Базовый день проведения матчей 1/2 финала - 18 апреля. Финал, как известно, состоится в Днепре .
Напомним, что в Днепре играли конец Кубка Украины в 2009 году, тогда его выиграла "Ворскла", сенсационно обыграв "Шахтер" со счетом 1: 0. 2017 Кубок Украины в Харькове выиграл "Шахтер" .