"Главу совета министров ЛНР" Сергея Козлова украинская прокуратура объявила в розыск. Козлова объявили в розыск Фото: lug-info.com "В 2015 году гражданин Украины согласился на назначение на должность "председателя совета министров ЛНР" и до сих пор продолжает выполнять функции руководителя незаконно образованного органа исполнительной власти. Так называемый глава "совета министров" издает приказы, распоряжения, обязательные для выполнения подчиненными псевдоминистра террористической организации "ЛНР" на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области", – говорится в сообщении.Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической организации). Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой."Чиновника" террористов объявили в розыск.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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