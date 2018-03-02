Нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде будет на правах аренды
играть за донецкий "Шахтер" до конца футбольного сезона и может
быть выкуплен у "Манчестер Сити". Соглашение предусматривает право
выкупа Кайоде Фото: FC SHAKHTAR / Facebook Договор предусматривает,
что спортсмен будет выступать за "Шахтер" до конца сезона. Донецкий
клуб получил право выкупа контракта Кайоде у английского
клуба.Нигерийцу 24 года. До подписания в августе 2017 года
контракта с "Манчестер Сити" выступал за "Люцерн" (Швейцария),
"Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Вена, Австрия).Первую
половину футбольного сезона 2017/2018 Кайоде провел в испанской
"Жироне" на правах аренды.
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