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"Шахтер" арендовал принадлежащего "Манчестер Сити" нигерийского нападающего
02.03.2018 20:33
Нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде будет на правах аренды играть за донецкий "Шахтер" до конца футбольного сезона и может быть выкуплен у "Манчестер Сити". Соглашение предусматривает право выкупа Кайоде Фото: FC SHAKHTAR / Facebook Договор предусматривает, что спортсмен будет выступать за "Шахтер" до конца сезона. Донецкий клуб получил право выкупа контракта Кайоде у английского клуба.Нигерийцу 24 года. До подписания в августе 2017 года контракта с "Манчестер Сити" выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Вена, Австрия).Первую половину футбольного сезона 2017/2018 Кайоде провел в испанской "Жироне" на правах аренды.

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