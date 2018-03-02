Футболист будет выступать за "Шахтер" на правах аренды

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа, сообщает официальный сайт "горняков".

В сообщении отмечается, что Кайоде родился 8 мая 1993 года в Ибадане (Нигерия). Футболист выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии - 2016/17.

В августе 2017 года подписал договор с английским "Манчестер Сити". Первую половину нынешнего сезона Кайоде на правах аренды провел в "Жироне" (12 матчей в Примере).