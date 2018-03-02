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"Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
02.03.2018 20:34
"Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
Футболист будет выступать за "Шахтер" на правах аренды
Донецкий "Шахтер" подписал договор с нападающим "Манчестер Сити" Оларенважу Кайоде.
"Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити" Оларенважу Кайоде. Фото: shakhtar.com

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа, сообщает официальный сайт "горняков".

В сообщении отмечается, что Кайоде родился 8 мая 1993 года в Ибадане (Нигерия). Футболист выступал за "Люцерн" (Швейцария), "Маккаби" (Нетания, Израиль), "Аустрию" (Австрия). В составе венского клуба стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии - 2016/17.

В августе 2017 года подписал договор с английским "Манчестер Сити". Первую половину нынешнего сезона Кайоде на правах аренды провел в "Жироне" (12 матчей в Примере).

Напомним, что Национальный антидопинговый центр Украины отстранил капитана ФК "Шахтер" Дарио Срна в 22 августа 2018 года за применение запрещенных препаратов.

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