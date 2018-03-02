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На выходных в Карпатах ожидается высокий уровень лавинной опасности – ГСЧС
02.03.2018 20:41
В Карпатах 3–4 марта ожидается третий уровень лавинной опасности. В Карпатах ожидается лавинная опасность Фото: EPA "В связи со снегопадами и метелями, 3-4 марта в горах Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявляется значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.В горах ожидается лавинная опасность третьего уровня.В Украине в субботу, 3 марта, сохранятся сложные погодные условия из-за перемещения активного циклона.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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