Сводка Новостей
- Украина выплатила Международному валютному фонду $165 млн
- Комитет Палаты представителей США обвинил Россию в попытке вмешательства в американский энергорынок с помощью пропаганды в соцсетях
- КСУ может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности, - председатель суда
- На выходных в Карпатах ожидается высокий уровень лавинной опасности – ГСЧС
- "Шахтер" арендовал нападающего "Манчестер Сити"
|На выходных в Карпатах ожидается высокий уровень лавинной опасности – ГСЧС
|02.03.2018 20:41
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