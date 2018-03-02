В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатской неприкосновенности

"О депутатской неприкосновенности уже много выводов КСУ ... Мы еще не рассматривали этот вопрос, надо было принять порядок. Регламент приняли 22 февраля. Поэтому мы уже можем приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос" , - сказал он в эфире "Радио Свобода" .

В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда суд признал соответствующий законопроект соответствующим Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.

Верховная Рада в октябре 2017 года направила два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционный суд - №6773 и № 7203.

А значит, президентский законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымается название статьи - " Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность " - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Однако другая норма статьи продолжит действовать - народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Содержание депутатского законопроекта то же, однако предусматривает вступление в силу изменений с 2018 года.

Отметим, Конституция Украины и порядок Верховной Рады определяют порядок изменений в основной закон в Украине.

Зарегистрировать соответствующий законопроект может только президент или 150 народных депутатов. Затем документ рассматривают комитеты Верховной Рады и рекомендуют парламентариям, рассмотреть им законодательные инициативы или нет.

Если речь не идет о вопросах, для решения которых нужно проводить референдум, при рассмотрении под куполом проект изменений в Конституцию должен набрать минимум 226 голосов, чтобы направить документ на рассмотрение Конституционного суда Украины.

КСУ должен опубликовать вывод о том, не противоречит инициатива ст.157 и 158 Конституции: не ограничивает законопроект права и свободы человека, не направленные изменения на ликвидацию независимости или территориальной целостности, не происходят изменения в условиях военного или чрезвычайного положения, или не рассматривал парламент такие же изменения в течение года и чуть ли не меняла Совет текущего созыва те же нормы.

В Конституции не указано, в какие сроки Конституционный суд опубликовать выводы.

Только после этого депутаты могут "предварительно поддержать" законопроект - для этого довольно 226 голосов. И только во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон - но не менее 300 голосами.

Принятый по такой процедуре закон должны подписать спикер ВРУ и президент. В переходных положениях документа значится, когда он вступает в силу, но это может произойти не ранее публикации в официальном издании.