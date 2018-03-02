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|КСУ может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности, - председатель суда
|02.03.2018 20:42
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В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатской неприкосновенностиПредседатель Конституционного суда Станислав Шевчук заявляет, что КСУ уже может начать рассматривать вопрос о депутатской неприкосновенности.
Фото: з вільних джерел
"О депутатской неприкосновенности уже много выводов КСУ ... Мы еще не рассматривали этот вопрос, надо было принять порядок. Регламент приняли 22 февраля. Поэтому мы уже можем приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос", - сказал он в эфире "Радио Свобода".
В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда суд признал соответствующий законопроект соответствующим Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.
Верховная Рада в октябре 2017 года направила два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционный суд - №6773 и № 7203.
А значит, президентский законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымается название статьи - "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность" - и норма, согласно которой "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
Однако другая норма статьи продолжит действовать - народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Содержание депутатского законопроекта то же, однако предусматривает вступление в силу изменений с 2018 года.
Отметим, Конституция Украины и порядок Верховной Рады определяют порядок изменений в основной закон в Украине.
Зарегистрировать соответствующий законопроект может только президент или 150 народных депутатов. Затем документ рассматривают комитеты Верховной Рады и рекомендуют парламентариям, рассмотреть им законодательные инициативы или нет.
Если речь не идет о вопросах, для решения которых нужно проводить референдум, при рассмотрении под куполом проект изменений в Конституцию должен набрать минимум 226 голосов, чтобы направить документ на рассмотрение Конституционного суда Украины.
КСУ должен опубликовать вывод о том, не противоречит инициатива ст.157 и 158 Конституции: не ограничивает законопроект права и свободы человека, не направленные изменения на ликвидацию независимости или территориальной целостности, не происходят изменения в условиях военного или чрезвычайного положения, или не рассматривал парламент такие же изменения в течение года и чуть ли не меняла Совет текущего созыва те же нормы.
В Конституции не указано, в какие сроки Конституционный суд опубликовать выводы.
Только после этого депутаты могут "предварительно поддержать" законопроект - для этого довольно 226 голосов. И только во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон - но не менее 300 голосами.
Принятый по такой процедуре закон должны подписать спикер ВРУ и президент. В переходных положениях документа значится, когда он вступает в силу, но это может произойти не ранее публикации в официальном издании.
Следовательно, даже если все этапы будут проходить максимально быстро, документ примут в целом не раньше февраля 2018 года.