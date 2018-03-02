C 2015-го по 2017 год с российских аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram опубликовали 9097 постов, в которых говорилось об энергетической политике США или текущих событиях в этой сфере, говорится в докладе комитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по науке, космосу и технологиям. Россия использовала соцсети, чтобы вмешиваться в американский энергорынок, отмечается в докладе Фото: EPA Председатель комитета, республиканец Ламар Смит отметил, что Россия выигрывает от разжигания споров о производстве энергии в США."Экспорт американских энергоресурсов в европейские страны растет, а это значит, что у них будет меньше оснований полагаться на Россию для удовлетворения своих энергетических потребностей. Это, в свою очередь, снизит влияние России на Европу в убыток России и в пользу Европы. Вот почему российские агенты пытались манипулировать мнениями американцев о трубопроводах, ископаемых видах топлива, фрекинге (фрекинг или гидроразрыв пласта – это один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин. – ) и изменении климата", – подчеркнул Смит.В докладе говорится, что с 2015-го по 2017 год с российских аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram опубликовали 9097 постов, в которых говорилось об энергетической политике США или текущих событиях в энергосфере.Отмечается, что в 2015–2017 годах в этих соцсетях существовало 4334 аккаунта, связанных с российским "Агентством интернет-исследований". По данным Twitter, больше 4% твитов, которые публиковались с этих страниц, касались вопросов энергетики и экологии.Российские СМИ писали, что ООО "Агентство интернет-исследований" занимается прямой интернет-пропагандой, его неофициально называют "министерством правды" или "фабрикой троллей". Официально учредителем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга "Конкорд" Пригожина.16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. В деле, в частности, фигурирует российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина". Остальные 12 обвиняемых работали в разное время в компании "Агентство интернет-исследований". Это Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков.Замгенпрокурора США Род Розенштайн рассказал, что годовой бюджет "Агентства интернет-исследований" составлял миллионы долларов. Оно действовало через российские компании-оболочки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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