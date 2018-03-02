Выплата Украиной Международному валютному фонду очередной суммы по программе Stand by запланирована на 30 апреля. Последний раз МВФ выделял деньги Украине в апреле 2017 года Фото: ЕРА Следующий платеж Украины фонду запланирован на 30 апреля. Речь идет о сумме порядка $55 тыс. (38,8 тыс. спецправ заимствований).Украина уже выплачивала МВФ деньги за 2014 год по программе Stand by. В частности, 4 августа 2017 года были перечислены $450 млн.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. В апреле 2017 года Фонд выделил Украине четвертый транш на $1 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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