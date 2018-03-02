Выплата Украиной Международному валютному фонду очередной суммы по
программе Stand by запланирована на 30 апреля. Последний раз МВФ
выделял деньги Украине в апреле 2017 года Фото: ЕРА Следующий
платеж Украины фонду запланирован на 30 апреля. Речь идет о сумме
порядка $55 тыс. (38,8 тыс. спецправ заимствований).Украина
уже выплачивала МВФ деньги за 2014 год по программе Stand by.
В частности, 4 августа 2017 года были перечислены $450
млн.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ
подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен
выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой
программы украинское правительство получило уже четыре транша
на общую сумму $8,7 млрд. В апреле 2017 года Фонд выделил
Украине четвертый транш на $1 млрд.
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