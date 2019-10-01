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|Супрун смылась из Украины в США
|01.10.2019 07:17
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Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США. Об этом экс-чиновница сообщила у себя в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.
Пару дней назад она сообщила в Twitter, что улетает, опубликовав фотографию, на которой она находится в аэропорту.
Причины своего отъезда бывшая чиновница не разглашала, но отметила, что ожидает об этом "новые фейки".