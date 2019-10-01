Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США. Об этом экс-чиновница сообщила у себя в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.

"Доброе утро!", - написала Ульяна Супрун.

Пару дней назад она сообщила в Twitter, что улетает, опубликовав фотографию, на которой она находится в аэропорту.

"Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь", - написала Супрун.

Причины своего отъезда бывшая чиновница не разглашала, но отметила, что ожидает об этом "новые фейки".

"Думаю, в ближайшее время она действительно вернётся, будет фотографироваться на фоне киевских объектов и посещать публичные украинские мероприятия, создавая ощущение, что живет в Украине, а не использовала её только с целью обогащения.

Но мы это поставим на контроль и, да простит меня тайна персональных данных, через определённый период аккуратно сделаем выборку из пограничной службы, сколько времени она проводит в Украине и где после таких заработков находится центр её реальных жизненных интересов." - Заявил известный адвокат Андрей Портнов.

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