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|"Слугу народа" покидает главный Арахамия: первый партиец написал заявление об увольнении
|01.10.2019 07:36
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Партия Слуга народа в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии.
Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко.
По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия.
Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.