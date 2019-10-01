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"Слугу народа" покидает главный Арахамия: первый партиец написал заявление об увольнении
01.10.2019 07:36

Партия Слуга народа в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии.

"Слугу народа" покидает главный Арахамия: первый партиец написал заявление об увольнении

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко.

По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии.

 

Накопились вопросы разные, которые надо безотлагательно провести.

 

Есть юридические вопросы.

 

У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия.

 

Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.

 

 

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