Партия Слуга народа в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко.

По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии.

Накопились вопросы разные, которые надо безотлагательно провести.

Есть юридические вопросы.

У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия.

Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал Корниенко.