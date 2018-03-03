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Полторак заявил, что решение США о продаже Украине Javelin открывает двери для военного сотрудничества двух стран
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03.03.2018 00:57
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Решение США о продаже Украине ракетных комплексов Javelin важно для
Украинского государства в условиях российской агрессии, заявил
министр обороны Степан Полторак. Полторак считает, что Россия
использует Донбасс для того, чтобы не допустить "быстрого развития"
Украины Фото: mil.gov.ua Предоставленное оружие поможет украинским
военным отреагировать на атаки, за координацию которых несет
ответственность Россия, отметил министр. По его словам, политика РФ
в отношении Украины была и остается агрессивной, потому решение США
важно для Украинского государства.Полторак подчеркнул, что Кремль
использует Донбасс не только как учебный полигон для подготовки
военнослужащих в боях в горячих точках (например, Сирии) и не
только для тестирования нового оружия. Россия использует Донбасс
также для того, чтобы не допустить "быстрого развития" Украины,
убежден министр.Пока неясно, когда первые поставки противотанковых
ракет будут осуществлены в Украину, но подготовка уже началась,
добавил Полторак.Украина с начала военной агрессии России весной
2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На
данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в
том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками
RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в
подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018
год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление
безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном
оружии. 1 марта Государственный департамент
США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных
комплексов Javelin.
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