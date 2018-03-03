Решение США о продаже Украине ракетных комплексов Javelin важно для Украинского государства в условиях российской агрессии, заявил министр обороны Степан Полторак. Полторак считает, что Россия использует Донбасс для того, чтобы не допустить "быстрого развития" Украины Фото: mil.gov.ua Предоставленное оружие поможет украинским военным отреагировать на атаки, за координацию которых несет ответственность Россия, отметил министр. По его словам, политика РФ в отношении Украины была и остается агрессивной, потому решение США важно для Украинского государства.Полторак подчеркнул, что Кремль использует Донбасс не только как учебный полигон для подготовки военнослужащих в боях в горячих точках (например, Сирии) и не только для тестирования нового оружия. Россия использует Донбасс также для того, чтобы не допустить "быстрого развития" Украины, убежден министр.Пока неясно, когда первые поставки противотанковых ракет будут осуществлены в Украину, но подготовка уже началась, добавил Полторак.Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии. 1 марта Государственный департамент США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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