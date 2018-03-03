В фильме об участии российской сборной в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане нужно рассказать о допинговом скандале и запрете спортсменам участвовать в Играх, считает министр культуры РФ Владимир Мединский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Мединский заявил, что пока никому не предлагал свою идею Фото: ЕРА Он убежден, что в новой картине нужно рассказать о допинговом скандале и запрете спортсменам участвовать в Играх. "Вишенкой на торте" в фильме должна стать победа российских хоккеистов, подчеркнул Мединский.По словам российского министра, такой фильм может стать "серьезным политическим триллером с элементами спортивной драмы".Мединский заявил, что пока никому не предлагал свою идею, однако ее сможет реализовать тот, кто предложит лучший сценарий.В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. После этого сборные России по легкой и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016 года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к летней Паралимпиаде.В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Также российской сборной продлили запрет на участие в Паралимпийских играх. По итогам расследования спецкомиссии МОК 43 российских атлета были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. 42 из них подали апелляции в спортивный арбитраж в Лозанне. 1 февраля 2018 года швейцарский суд снял все санкции с 28 представителей зимних видов спорта из РФ. Еще 11 спортсменам отменили пожизненную дисквалификацию, но запрет на их участие в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане оставили в силе.К участию в Олимпиаде 2018 допустили отдельных российских спортсменов, которые выполнили квалификационный норматив и прошли специальные допинг-тесты. Они выступали на зимних Играх 2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Сборная олимпийских атлетов из России заняла 13-е место с 17 медалями (2–6–9). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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