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Мединский предложил снять "политический триллер с элементами спортивной драмы" об участии сборной РФ в Олимпиаде
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03.03.2018 01:05
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В фильме об участии российской сборной в зимних Олимпийских играх в
Пхенчхане нужно рассказать о допинговом скандале и запрете
спортсменам участвовать в Играх, считает министр культуры РФ
Владимир Мединский. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Вчера 23.59 | комментариев: Мединский заявил, что пока никому
не предлагал свою идею Фото: ЕРА Он убежден, что в новой картине
нужно рассказать о допинговом скандале и запрете спортсменам
участвовать в Играх. "Вишенкой на торте" в фильме должна стать
победа российских хоккеистов, подчеркнул Мединский.По словам
российского министра, такой фильм может стать "серьезным
политическим триллером с элементами спортивной драмы".Мединский
заявил, что пока никому не предлагал свою идею, однако ее сможет
реализовать тот, кто предложит лучший сценарий.В ноябре 2015
года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в
котором обвинило РФ в государственной поддержке
допинга. После этого сборные России по легкой
и тяжелой атлетике отстранили от Олимпийских игр 2016
года. Также российскую сборную в полном составе не допустили к
летней Паралимпиаде.В декабре 2017 года Международный
олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых
правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в
южнокорейском Пхенчхане Национальный олимпийский комитет
РФ. Также российской сборной продлили запрет на участие в
Паралимпийских играх. По итогам расследования спецкомиссии
МОК 43 российских атлета были пожизненно отстранены от участия
в Олимпиадах. 42 из них подали апелляции в спортивный арбитраж
в Лозанне. 1 февраля 2018 года швейцарский суд снял все
санкции с 28 представителей зимних видов спорта из
РФ. Еще 11 спортсменам отменили пожизненную дисквалификацию,
но запрет на их участие в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском
Пхенчхане оставили в силе.К участию в Олимпиаде 2018 допустили
отдельных российских спортсменов, которые выполнили
квалификационный норматив и прошли специальные допинг-тесты. Они
выступали на зимних Играх 2018 в Пхенчхане под нейтральным
флагом. Сборная олимпийских атлетов из России заняла 13-е
место с 17 медалями (2–6–9).
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