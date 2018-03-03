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Раде предлагают создать реестр артистов, гастролирующих в РФ и на временно оккупированных территориях Украины
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03.03.2018 01:13
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Новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде Украины,
предлагает обязать украинских артистов извещать Службу безопасности
Украины о гастролях на территории государства агрессора. В
Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гастролях артистов,
выступающих на временно оккупированных территориях и в
стране-агрессоре Фото: EPA Согласно пояснительной записке,
законопроект предлагает:
"Принятие законопроекта позволит создать дополнительный эффективный
правовой механизм для противодействия информационной и гуманитарной
агрессии Российской Федерации против Украины, снизит мотивацию
публичных лиц проводить гастрольно-концертную деятельность на
территории России или на оккупированной территории Украины", –
говорится в документе.Вице-премьер-министр Украины Вячеслав
Кириленко в своем видеообращении заявил, что идея законопроекта
возникла из-за гастролей ряда украинских исполнителей в России и на
временно оккупированных территориях Украины.Он объяснил, что
информация о выступлениях артиста на территории страны-агрессора
должна в текстовой форме сопровождать клип или видео выступления на
телевидении, а на радио дикторы должны будут извещать об этом
аудиторию перед началом песни.Кроме этого, по его словам,
гастрольный сбор с организаторов, предусмотренный законопроектом,
будет составлять 20% от выручки за концерт независимо от того,
принимал в нем участие один знаток или несколько."Эта выручка идет
на специальные счета Минобороны, и мы будет из деятельности таких
исполнителей дополнительно поддерживать наши Вооруженные
силы", – сказал политик.Он убежден, что законопроект примут до
середины июля 2018 года.В июле 2017 года Кириленко выступал за
создание списка организаторов мероприятий, которые приглашают в
страну нарушителей украинского законодательства из
России. 23 ноября 2017 года вступил в силу закон,
согласно которому организаторы гастролей исполнителей из РФ должны
сообщать об этом за месяц в Службу безопасности Украины для
проведения проверки.В Национальном совете по вопросам
телевидения и радиовещания заявили, что Верховной Раде следует
предусмотреть административную или уголовную
ответственность для украинских артистов, которые "активно
гастролируют" в стране-агрессоре России.
- создать список лиц, гастролирующих на территории
страны-агрессора или на временно оккупированных территориях
Украины;
- обязать украинских артистов извещать Службу безопасности
Украины о гастролях на территории государства агрессора;
- запретить артистам выступать на временно оккупированных
территориях;
- ввести административные штрафы за нарушение этих требаний в
размере от 50 до 200 минимальных зарплат;
- телерадиокомпании должны будут обязательно указывать о
гастролях артистов на территории страны-агрессора или на временно
оккупированной территории Украины при освещении их деятельности или
реализации товаров и услуг, созданных при их участии;
- организаторы мероприятий, в которых будут принимать участие
артисты из Реестра, должны будут платить гастрольный сбор;
- определяются основания для внесения иностранцев в список лиц,
угрожающих нацбезопасности Украины.
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