Новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде Украины, предлагает обязать украинских артистов извещать Службу безопасности Украины о гастролях на территории государства агрессора. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гастролях артистов, выступающих на временно оккупированных территориях и в стране-агрессоре Фото: EPA Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает: создать список лиц, гастролирующих на территории страны-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины;

обязать украинских артистов извещать Службу безопасности Украины о гастролях на территории государства агрессора;

запретить артистам выступать на временно оккупированных территориях;

ввести административные штрафы за нарушение этих требаний в размере от 50 до 200 минимальных зарплат;

телерадиокомпании должны будут обязательно указывать о гастролях артистов на территории страны-агрессора или на временно оккупированной территории Украины при освещении их деятельности или реализации товаров и услуг, созданных при их участии;

организаторы мероприятий, в которых будут принимать участие артисты из Реестра, должны будут платить гастрольный сбор;

определяются основания для внесения иностранцев в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. "Принятие законопроекта позволит создать дополнительный эффективный правовой механизм для противодействия информационной и гуманитарной агрессии Российской Федерации против Украины, снизит мотивацию публичных лиц проводить гастрольно-концертную деятельность на территории России или на оккупированной территории Украины", – говорится в документе.Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в своем видеообращении заявил, что идея законопроекта возникла из-за гастролей ряда украинских исполнителей в России и на временно оккупированных территориях Украины.Он объяснил, что информация о выступлениях артиста на территории страны-агрессора должна в текстовой форме сопровождать клип или видео выступления на телевидении, а на радио дикторы должны будут извещать об этом аудиторию перед началом песни.Кроме этого, по его словам, гастрольный сбор с организаторов, предусмотренный законопроектом, будет составлять 20% от выручки за концерт независимо от того, принимал в нем участие один знаток или несколько."Эта выручка идет на специальные счета Минобороны, и мы будет из деятельности таких исполнителей дополнительно поддерживать наши Вооруженные силы", – сказал политик.Он убежден, что законопроект примут до середины июля 2018 года.В июле 2017 года Кириленко выступал за создание списка организаторов мероприятий, которые приглашают в страну нарушителей украинского законодательства из России. 23 ноября 2017 года вступил в силу закон, согласно которому организаторы гастролей исполнителей из РФ должны сообщать об этом за месяц в Службу безопасности Украины для проведения проверки.В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что Верховной Раде следует предусмотреть административную или уголовную ответственность для украинских артистов, которые "активно гастролируют" в стране-агрессоре России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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