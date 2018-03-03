Служба безопасности Украины расследует исчезновение связанного с мобилизацией приказа Минобороны и Вооруженных сил Украины. Представители Воздушных сил подтвердили факт исчезновения документа Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook "Информация, изложенная на некоторых ресурсах в сети интернет, относительно потерянного документа с грифом секретности подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2118383851773017 "Громадське" уточняет, что речь идет о документации одной из воинских частей в Виннице.Потерянный документ является совместным приказом Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации в структурах Минобороны и ВСУ. Отсутствие носителя секретной информации обнаружили во время общей проверки 7 февраля.20 февраля Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины (СБУ) предоставить доступ к документации. Уголовное производство открыто 12 февраля по ч. 2 ст. 422 (потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну) УК Украины. В Виннице находятся командование и штаб Воздушных сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сил украины воздушных всу февраля Теги: происшествия