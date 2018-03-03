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|В Винницкой области исчезли военные документы с грифом секретности
|03.03.2018 01:21
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https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2118383851773017
"Громадське" уточняет, что речь идет о документации одной из воинских частей в Виннице.Потерянный документ является совместным приказом Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации в структурах Минобороны и ВСУ. Отсутствие носителя секретной информации обнаружили во время общей проверки 7 февраля.20 февраля Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины (СБУ) предоставить доступ к документации. Уголовное производство открыто 12 февраля по ч. 2 ст. 422 (потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну) УК Украины. В Виннице находятся командование и штаб Воздушных сил Украины.
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