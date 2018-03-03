Для того, чтобы режим прекращения огня на Донбассе был реальным, перемирие должно сопровождаться отведением тяжелого вооружения, разведением сил и разминированием, заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан. Апакан поприветствовал режим прекращения огня на Донбассе Фото: OSCE SMMU - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook "Весна – это время обновления, а такое возобновление обязательств представляет прекрасную возможность для возобновления процесса, предусмотренного в Минских соглашениях, что позволит гражданскому населению на востоке Украины снова жить в мире", – отметил посол.Он подчеркнул, что для того, чтобы режим прекращения огня был реальным и устойчивым, перемирие должно сопровождаться отведением тяжелого вооружения, разведением сил и формирований, а также разминированием."Люди на востоке Украины хотят вернуться к своей нормальной жизни. Сейчас самое время дать им возможность это сделать", – добавил Апакан.Предполагается, что новое перемирие вступит в силу в 00.01 5 марта.2 марта представитель российской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали введение режима прекращения огня на Донбассе с 5 марта.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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