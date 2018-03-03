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Глава миссии ОБСЕ о новом перемирии: Люди на востоке Украины хотят вернуться к нормальной жизни. Самое время дать им эту возможность
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03.03.2018 01:29
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Для того, чтобы режим прекращения огня на Донбассе был реальным,
перемирие должно сопровождаться отведением тяжелого вооружения,
разведением сил и разминированием, заявил глава специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан. Апакан
поприветствовал режим прекращения огня на Донбассе Фото: OSCE SMMU
- Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook "Весна –
это время обновления, а такое возобновление обязательств
представляет прекрасную возможность для возобновления процесса,
предусмотренного в Минских соглашениях, что позволит гражданскому
населению на востоке Украины снова жить в мире", – отметил
посол.Он подчеркнул, что для того, чтобы режим прекращения огня был
реальным и устойчивым, перемирие должно сопровождаться отведением
тяжелого вооружения, разведением сил и формирований, а также
разминированием."Люди на востоке Украины хотят вернуться к своей
нормальной жизни. Сейчас самое время дать им возможность это
сделать", – добавил Апакан.Предполагается, что новое перемирие
вступит в силу в 00.01 5 марта.2 марта представитель
российской стороны в трехсторонней контактной группе по
урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил,
что стороны согласовали введение режима прекращения огня на
Донбассе с 5 марта.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23
декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено
новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям
украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли
огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но
ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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