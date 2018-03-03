Сводка Новостей
- В Минобороны России заявили, что США намерены развернуть у границ РФ 400 систем ПРО
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- Немецкие экологи оспорили в суде строительство "Северного потока – 2"
- Немецкие экологи в суде оспорили строительство "Северного потока – 2"
- Во Львовской и Волынской областях уволили руководителей исполнительных служб за неэффективное взыскание алиментов
|Песков заверил, что Кремль не нарушает ядерный паритет: У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься РФ
|03.03.2018 01:37
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