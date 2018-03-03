Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Песков заверил, что Кремль не нарушает ядерный паритет: У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься РФ
03.03.2018 01:37
Россия не развивает системы вооружений, которые будут нейтрализовывать стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить