Верховную Раду необходимо реформировать таким образом, чтобы ее деятельность не зависела от партийного наполнения, считает спикер украинского парламента Андрей Парубий. Парубий: Критически важно не потерять шанс Фото: rada.gov.ua "Наш парламент нуждается в изменениях, и я призываю всех народных депутатов, независимо от партийной принадлежности, а также общественность и экспертное общество объединиться и вместе воплощать решения для повышения институциональной состоятельности Верховной Рады. Эффективный украинский парламент – основа стабильности нашего государства, залог его постоянного развития", – написал он.По словам спикера, есть "замечательный шанс" улучшить работу парламента на основе мировых стандартов."Критически важно не потерять этот шанс и довести реформу Верховной Рады до успешного завершения – создать такие условия работы высшего законодательного органа, которые позволили бы ему, независимо от созыва и партийного наполнения, быть максимально эффективным и нацеленным на реализацию национальных интересов украинского общества", – считает Парубий.Рассмотрение реформы парламента Верховной Радой спикер анонсировал на осеннюю сессию 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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