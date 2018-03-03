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Парубий: Наш парламент нуждается в изменениях
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03.03.2018 01:45
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Верховную Раду необходимо реформировать таким образом, чтобы ее
деятельность не зависела от партийного наполнения, считает спикер
украинского парламента Андрей Парубий. Парубий: Критически важно не
потерять шанс Фото: rada.gov.ua "Наш парламент нуждается в
изменениях, и я призываю всех народных депутатов, независимо от
партийной принадлежности, а также общественность и экспертное
общество объединиться и вместе воплощать решения для повышения
институциональной состоятельности Верховной Рады. Эффективный
украинский парламент – основа стабильности нашего государства,
залог его постоянного развития", – написал он.По словам
спикера, есть "замечательный шанс" улучшить работу парламента на
основе мировых стандартов."Критически важно не потерять этот шанс и
довести реформу Верховной Рады до успешного завершения –
создать такие условия работы высшего законодательного органа,
которые позволили бы ему, независимо от созыва и партийного
наполнения, быть максимально эффективным и нацеленным на реализацию
национальных интересов украинского общества", – считает
Парубий.Рассмотрение реформы парламента Верховной Радой спикер
анонсировал на осеннюю сессию 2017 года.
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