Российский сенатор Алексей Пушков назвал Украину в качестве покупателя газа "персонажем из ночных кошмаров". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пушков считает верным решение о расторжении газовых контрактов с Украиной Фото: Алексей Пушков / Twitter "Расторжение контрактов с "Нафтогазом" – абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой "покупатель", как нынешняя Украина, – это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев – и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам еще покажет бандерову мать", – написал Пушков. Расторжение контрактов с Нафтогазом - абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой "покупатель", как нынешняя Украина, - это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев - и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам ещё покажет бандерову мать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 березня 2018 р. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.Вчера стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания собирается расторгнуть газовые контракты с "Нафтогазом". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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