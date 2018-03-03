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|Пушков о разрыве "Газпромом" контрактов с "Нафтогазом": Пусть Украина теперь преследует европейцев. Она вам еще покажет бандерову мать
|03.03.2018 01:53
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Расторжение контрактов с Нафтогазом - абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой "покупатель", как нынешняя Украина, - это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев - и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам ещё покажет бандерову мать.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 березня 2018 р.
28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.Вчера стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания собирается расторгнуть газовые контракты с "Нафтогазом".
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