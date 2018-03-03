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Тука заявил, что украинская и российская стороны начали переговоры об организации водоотведения на Донбассе
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03.03.2018 02:01
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Российская сторона озаботилась проблемой подтопления на
оккупированных территориях Донбасса только после вмешательства
российских экологов, заявил заместитель министра по вопросам
временно оккупированных территорий Георгий Тука. Тука: Не думаю,
что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную
территорию Донбасса Фото: Георгій Тука / Facebook Он отметил, что
российские чиновники озаботились проблемой подтопления только после
того, как анализом проблемы занялись экологи РФ."Об этой проблеме
узнали "друзья-москали" и сначала потирали ладони. А через четыре
месяца международникам удалось пообщаться с российскими экологами.
Они донесли своим чиновникам, что подтопление может перейти в
Ростовскую область на Кубань ... Сейчас я не могу сказать, что
интенсивно, но начинается некий разговор, с
посредничеством", – подчеркнул Тука. Он добавил,
что не верит в успех мероприятия."Это очень дорогое удовольствие.
Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на
оккупированную территорию Донбасса, чтобы организовывать этот
процесс", – убежден замминистра.26 января министр
экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что на не
подконтрольных Украине территориях Донбасса уже сейчас 36 шахт
полностью затоплены и не подлежат восстановлению."Подтопление
подходит к критической черте, что может закончиться экологической
катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв.
Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные
угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там
проживают", – рассказал он.По словам Семерака, процесс
закрытия шахт требует инженерного, эколого-техногенного и научного
контроля.3 февраля украинская сторона СЦКК заявила, что
Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за
бездействия главарей боевиков, которые игнорируют заявки
предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для
проведения ремонтных работ.
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