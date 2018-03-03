Российская сторона озаботилась проблемой подтопления на оккупированных территориях Донбасса только после вмешательства российских экологов, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Тука: Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную территорию Донбасса Фото: Георгій Тука / Facebook Он отметил, что российские чиновники озаботились проблемой подтопления только после того, как анализом проблемы занялись экологи РФ."Об этой проблеме узнали "друзья-москали" и сначала потирали ладони. А через четыре месяца международникам удалось пообщаться с российскими экологами. Они донесли своим чиновникам, что подтопление может перейти в Ростовскую область на Кубань ... Сейчас я не могу сказать, что интенсивно, но начинается некий разговор, с посредничеством", – подчеркнул Тука. Он добавил, что не верит в успех мероприятия."Это очень дорогое удовольствие. Не думаю, что Кремль согласится выделять большие средства на оккупированную территорию Донбасса, чтобы организовывать этот процесс", – убежден замминистра.26 января министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что на не подконтрольных Украине территориях Донбасса уже сейчас 36 шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению."Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Потерянные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают", – рассказал он.По словам Семерака, процесс закрытия шахт требует инженерного, эколого-техногенного и научного контроля.3 февраля украинская сторона СЦКК заявила, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за бездействия главарей боевиков, которые игнорируют заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонтных работ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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