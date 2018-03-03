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Украинская теннисистка Костюк будет бойкотировать турниры в РФ
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03.03.2018 02:09
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15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк считает неуместным
участвовать в соревнованиях, проводимых в России, пока на Донбассе
идут боевые действия. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Костюк: Я восхищаюсь героизмом наших солдат Фото: EPA "Пока
на востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в
соревнованиях, проводимых в России", – отметила Костюк.По ее
словам, за рубежом "обычные люди интересуются событиями в
Украине"."Большинство убеждено, что все проблемы на востоке и юге
Украины идут из Кремля. Сочувствуют и поддерживают. Мне очень
больно смотреть на людей, которые там страдают. Я восхищаюсь
героизмом наших солдат, волонтеров, людей, которые отдают свою
жизнь за нашу родину. Это дает мне силы и уверенность на теннисном
корте. Мне есть на кого равняться, брать пример и защищать Украину
на теннисном фронте", – подчеркнула спортсменка.15-летняя
Костюк занимает 185-ю строчку в мировом рейтинге Женской
теннисной ассоциации. В январе украинка стала сенсацией Открытого
чемпионата Австралии (Australian Open), дойдя до 1/16 финала
соревнований. В феврале теннисистка выиграла в Австралии
турнир Caterpillar Burnie International.
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