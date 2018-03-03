15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк считает неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России, пока на Донбассе идут боевые действия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Костюк: Я восхищаюсь героизмом наших солдат Фото: EPA "Пока на востоке будут боевые действия, я считаю неуместным участвовать в соревнованиях, проводимых в России", – отметила Костюк.По ее словам, за рубежом "обычные люди интересуются событиями в Украине"."Большинство убеждено, что все проблемы на востоке и юге Украины идут из Кремля. Сочувствуют и поддерживают. Мне очень больно смотреть на людей, которые там страдают. Я восхищаюсь героизмом наших солдат, волонтеров, людей, которые отдают свою жизнь за нашу родину. Это дает мне силы и уверенность на теннисном корте. Мне есть на кого равняться, брать пример и защищать Украину на теннисном фронте", – подчеркнула спортсменка.15-летняя Костюк занимает 185-ю строчку в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. В январе украинка стала сенсацией Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), дойдя до 1/16 финала соревнований. В феврале теннисистка выиграла в Австралии турнир Caterpillar Burnie International. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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