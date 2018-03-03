Прием документов от соискателей на должности директоров территориальных органов Государственного бюро расследований продлится до 2 апреля. Претендентов на должности в ГБР проверят на полиграфе Скріншот: 112 Україна / YouTube Со 2 марта по 2 апреля будет проходить прием документов от соискателей на должности директоров территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделения внутреннего контроля ГБР.Вакансии открыли в Киеве, Львове, Николаеве, Полтаве, Хмельницком, Краматорске и Мелитополе.Кандидаты должны подать удостоверение аттестации свободного владения государственным языком, электронную декларацию, копию трудовой книжки, справку о несудимости, медицинскую справку о состоянии здоровья, в том числе, о психиатрическом и наркологическом осмотре.Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта закон вступил в силу.16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Романа Трубу директором Госбюро расследований, Ольгу Варченко – первым заместителем главы ГБР, а Александра Буряка – замдиректора бюро.С 20 ноября только следователи ГБР имеют право заниматься расследованием преступлений, совершенных экс-президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генеральной прокуратуры Украины, главой Национального банка, судьями, правоохранителями, чиновниками антикоррупционных органов.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что формирование штата Госбюро расследований может затянуться на год. По его словам, в течение этого времени следствие придется вести Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел при сотрудничестве с бывшими следователями прокуратуры, которые будут называться процессуальными руководителями.В феврале 2018 года Труба отмечал, что претенденты на должности в ГБР должны пройти проверку на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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