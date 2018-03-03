Президент РФ Владимир Путин назвал развал СССР событием, которое он
хотел бы изменить. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Путин пообщался с представителями СМИ Фото: kremlin.ru На
вопрос, какое событие из истории России он хотел бы изменить, Путин
ответил: "Развал Советского Союза".В 2010 году, будучи
премьер-министром РФ, Путин заявлял: "Кто не жалеет о распаде
СССР – у того нет сердца. А у того, кто хочет его
восстановления в прежнем виде, – у того нет головы".
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