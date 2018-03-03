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Путин заявил, что хотел бы спасти Советский Союз от развала
03.03.2018 02:25
Президент РФ Владимир Путин назвал развал СССР событием, которое он хотел бы изменить. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин пообщался с представителями СМИ Фото: kremlin.ru На вопрос, какое событие из истории России он хотел бы изменить, Путин ответил: "Развал Советского Союза".В 2010 году, будучи премьер-министром РФ, Путин заявлял: "Кто не жалеет о распаде СССР – у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, – у того нет головы".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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