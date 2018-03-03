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Для газовой системы Украины 2 марта было критическим днем, ситуация уже стабилизировалась – "Нафтогаз України"
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03.03.2018 02:33
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Сложную ситуацию в газовой отрасли, вызванную действиями
российского "Газпрома", удалось стабилизировать за счет газа из
Европы и ограничений при использовании топлива, отметил
коммерческий директор "Нафтогазу України" Юрий Витренко. В
"Нафтогазі" надеются на стабильную работу ГТС Фото: Київоблгаз /
Facebook "Для нас эти сутки являются критическим, но мы уже видим,
что мы их проходим, за счет, в том числе и сознательных украинских
граждан, которые охотно ограничили потребление, за счет того, что
уже пошел газ из Европы, за счет различных технических действий.
Например, газовые электроприборы в "Укртрансгаз" были переведены на
электричество, а также на мазут перешли предприятия, генерирующие
тепло", – сказал он.По словам Витренко, ситуация уже
стабилизируется."Завтра (3 марта. – ) мы увидим уже
совершенно стабильную работу ГТС", – заявил коммерческий
директор компании.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал
российский "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате
двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину."Укртрансгаз"
сообщил, что 1 марта давление в транзитных магистральных
газопроводах на входе в украинскую газотранспортную
систему упало до наименьшего значения в этом году.2 марта
глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что
компания собирается расторгнуть газовые контракты с
"Нафтогазом".В Украине в рамках инициативы #Прикрути объявили об
экономии газа. К инициативе, в частности, присоединились президент
Украины Петр Порошенко и посольство Канады в Украине.
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