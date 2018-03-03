Сложную ситуацию в газовой отрасли, вызванную действиями российского "Газпрома", удалось стабилизировать за счет газа из Европы и ограничений при использовании топлива, отметил коммерческий директор "Нафтогазу України" Юрий Витренко. В "Нафтогазі" надеются на стабильную работу ГТС Фото: Київоблгаз / Facebook "Для нас эти сутки являются критическим, но мы уже видим, что мы их проходим, за счет, в том числе и сознательных украинских граждан, которые охотно ограничили потребление, за счет того, что уже пошел газ из Европы, за счет различных технических действий. Например, газовые электроприборы в "Укртрансгаз" были переведены на электричество, а также на мазут перешли предприятия, генерирующие тепло", – сказал он.По словам Витренко, ситуация уже стабилизируется."Завтра (3 марта. – ) мы увидим уже совершенно стабильную работу ГТС", – заявил коммерческий директор компании.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания собирается расторгнуть газовые контракты с "Нафтогазом".В Украине в рамках инициативы #Прикрути объявили об экономии газа. К инициативе, в частности, присоединились президент Украины Петр Порошенко и посольство Канады в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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