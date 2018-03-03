Бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская хочет, чтобы новый российский беспилотный подводный аппарат носил название "Севастополь". Поклонскую в Украине подозревают в госизмене Фото: Наталья Поклонская / "ВКонтакте" Поклонская напомнила, что крылатую ракету с ядерной энергоустановкой глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать "Пальмирой" в честь погибших в Сирии российских военных."Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату – название "Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения русских земель современного периода)", – написала она.Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Поклонскую в Украине подозревают в государственной измене и создании преступной группировки.2 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о разработке и создании новых ракетных вооружений.В тот же день министерство обороны РФ на своем сайте открыло прием предложений по поводу названий российского оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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