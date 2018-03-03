Бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская хочет,
чтобы новый российский беспилотный подводный аппарат носил название
"Севастополь". Поклонскую в Украине подозревают в госизмене Фото:
Наталья Поклонская / "ВКонтакте" Поклонская напомнила, что крылатую
ракету с ядерной энергоустановкой глава Чечни Рамзан Кадыров
предложил назвать "Пальмирой" в честь погибших в Сирии российских
военных."Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному
комплексу, а беспилотному подводному аппарату – название
"Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения
русских земель современного периода)", – написала она.Россия
оккупировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Поклонскую в Украине подозревают в
государственной измене и создании преступной группировки.2 марта
2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ
Владимир Путин рассказал о разработке и создании новых ракетных
вооружений.В тот же день министерство обороны РФ на своем сайте
открыло прием предложений по поводу названий российского
оружия.
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