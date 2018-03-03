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МЗ будет обжаловать восстановление ректора медвуза Богомольца, - СМИ
03.03.2018 02:57
МЗ будет обжаловать восстановление ректора медвуза Богомольца, - СМИ
Екатерину Амосову суд восстановил в должности
Министерство здравоохранения собирается обжаловать решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.
МЗ будет обжаловать восстановление ректора медвуза Богомольца, - СМИ
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает "Общественное радио".
 
"Мы не имеем иллюзий относительно всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем обжаловать это решение", — сказал он.
 

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову.

Руководство вуза не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.

Екатерина Амосова назвала решение МЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

В тот же день студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз для новоназначенного исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

Сегодня Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову на должности ректора Национального медицинского университета А. А. Богомольца.
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