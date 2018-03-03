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|МЗ будет обжаловать восстановление ректора медвуза Богомольца, - СМИ
|03.03.2018 02:57
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Екатерину Амосову суд восстановил в должностиМинистерство здравоохранения собирается обжаловать решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает "Общественное радио".
"Мы не имеем иллюзий относительно всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем обжаловать это решение", — сказал он.
Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора медуниверситета Богомольца Екатерину Амосову.
Руководство вуза не начало переговорную процедуру и не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена.
Екатерина Амосова назвала решение МЗ незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.
В тот же день студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз для новоназначенного исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.
Сегодня Окружной административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову на должности ректора Национального медицинского университета А. А. Богомольца.