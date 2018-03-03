В полуфинале турнира в Мексике украинка Леся Цуренко обыграла
австралийку Дарью Гаврилову. Цуренко – действующая обладательница
титула в Акапулько Фото: EPA В полуфинале украинка, которая
занимает 40-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 6:2,
6:4 обыграла Дарью Гаврилову из Австралии (№26 WTA). Матч
продолжался один час и 46 минут.В решающем поединке Цуренко
встретится с победительницей другого полуфинального противостояния
между швейцаркой Штефани Фогеле (№183 WTA) и Ребеккой Петерсон из
Швеции (№139 WTA).Цуренко – действующая обладательница титула
в Акапулько.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира