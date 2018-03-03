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Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько
03.03.2018 03:04
В полуфинале турнира в Мексике украинка Леся Цуренко обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Цуренко – действующая обладательница титула в Акапулько Фото: EPA В полуфинале украинка, которая занимает 40-ю строчку мирового рейтинга, со счетом 6:2, 6:4 обыграла Дарью Гаврилову из Австралии (№26 WTA). Матч продолжался один час и 46 минут.В решающем поединке Цуренко встретится с победительницей другого полуфинального противостояния между швейцаркой Штефани Фогеле (№183 WTA) и Ребеккой Петерсон из Швеции (№139 WTA).Цуренко – действующая обладательница титула в Акапулько.

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