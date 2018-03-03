"Изолгавшейся и осрамившейся перед всем миром" России нужны не ракеты, а надежда на мирное будущее. Так журналистка Ксения Собчак прокомментировала рассказы президента РФ Владимира Путина о новом российском вооружении. Собчак: Голосовать, видимо, нам предлагают за войну Фото: ЕРА "Сотни людей в зале, от которых зависит наша ежедневная жизнь, которые принимают законы в нашей стране, сидели и аплодировали наращиванию военной мощи России. И голосовать, видимо, нам предлагают за войну! Как кандидат в президенты, я очень надеюсь, что 18 марта они придут на избирательные участки, чтобы выбирать все-таки президента, а не только главнокомандующего", – написала она.По словам Собчак, России, "изолгавшейся и осрамившейся перед всем миром, нужны не ракеты, а надежда на мирное будущее"."Мы выбираем 18 марта президента для мира или президента для войны? Роль главнокомандующего может быть совсем другой, если мы будем выступать общим союзом с другими странами против радикальных исламистских группировок, а не пытаться соревноваться с возможными партнерами в гонке вооружений", – заявила журналистка.Она отметила, что отдавать приказы, куда и какая ракета полетит, – очень ответственное решение, несущее за собой массу последствий, чаще только плачевных."Думать об этих решениях главнокомандующий России должен, прежде только, думая о судьбах людей, за которых президент страны несет ответственность", – подытожила Собчак.1 марта Путин выступил с рекордно продолжительным обращением к Федеральному собранию, которое длилось 1 час 57 минут. Почти 45 минут он посвятил новому вооружению российской армии. Обращение сопровождалось видеорядом с демонстрацией новых образцов вооружений и моделированием запусков ракет, в частности, показали кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат".Российский президент также заявил, что у страны есть гиперзвуковое оружие.Путин является кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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