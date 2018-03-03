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Собчак о выступлении Путина: Мы выбираем 18 марта президента для мира или президента для войны?
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03.03.2018 03:20
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"Изолгавшейся и осрамившейся перед всем миром" России нужны не
ракеты, а надежда на мирное будущее. Так журналистка Ксения Собчак
прокомментировала рассказы президента РФ Владимира Путина о новом
российском вооружении. Собчак: Голосовать, видимо, нам предлагают
за войну Фото: ЕРА "Сотни людей в зале, от которых зависит наша
ежедневная жизнь, которые принимают законы в нашей стране, сидели и
аплодировали наращиванию военной мощи России. И голосовать, видимо,
нам предлагают за войну! Как кандидат в президенты, я очень
надеюсь, что 18 марта они придут на избирательные участки, чтобы
выбирать все-таки президента, а не только
главнокомандующего", – написала она.По словам Собчак, России,
"изолгавшейся и осрамившейся перед всем миром, нужны не ракеты, а
надежда на мирное будущее"."Мы выбираем 18 марта президента для
мира или президента для войны? Роль главнокомандующего может быть
совсем другой, если мы будем выступать общим союзом с другими
странами против радикальных исламистских группировок, а не пытаться
соревноваться с возможными партнерами в гонке вооружений", –
заявила журналистка.Она отметила, что отдавать приказы, куда и
какая ракета полетит, – очень ответственное решение, несущее
за собой массу последствий, чаще только плачевных."Думать об этих
решениях главнокомандующий России должен, прежде только, думая о
судьбах людей, за которых президент страны несет
ответственность", – подытожила Собчак.1 марта
Путин выступил с рекордно продолжительным обращением к
Федеральному собранию, которое длилось 1 час 57 минут. Почти 45
минут он посвятил новому вооружению российской армии. Обращение
сопровождалось видеорядом с демонстрацией новых образцов вооружений
и моделированием запусков ракет, в частности, показали кадры
испытаний ракетного комплекса "Сармат".Российский президент также
заявил, что у страны есть гиперзвуковое оружие.Путин является
кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 18 марта 2018
года.
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