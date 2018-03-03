|
Онищенко рассказал, как на четвертом этаже Администрации Президента нардепам выдавали сумки с деньгами
|
03.03.2018 03:51
|
Народные депутаты получали в Администрации Президента Украины от
$20 тыс. до $100 тыс. за одно голосование, рассказал внефракционный
парламентарий Александр Онищенко. Украинская прокуратура добивается
экстрадиции Онищенко из Испании Скриншот: NEWSONE / YouTube "Суммы
доходили от $20 тыс. до $100 тыс. на одного избранника за одно
голосование в зависимости от того, насколько ценное голосование,
какая нехватка голосов. На каждую фракцию может доходить до
миллиона", – отметил парламентарий, который сейчас
находится в Испании.Онищенко подчеркнул, что таким образом
мотивировали депутатов не из коалиции. Также он рассказал, как
происходил процесс выдачи денег."Спортивные сумки берутся в
Администрации Президента. Машина заезжает в специальный гараж, из
которого идет лифт прямо на четвертый этаж Администрации
Президента. Все сумки получают именно там. По тому же лифту
спускаются назад, кладут себе в машину и уезжают", – уточнил
он. По словам Онищенко, со временем власть перешла к другому
методу влияния на народных избранников."Против всех депутатов
возбуждали уголовные дела. На каждого должна быть соответствующая
папка. И когда необходимо определенное голосование, им вспоминают
те или иные уголовные производства и говорят: "Видишь, мы же
держим, мы пока никуда не запускаем. Но ты должен
проголосовать", – заявил политик.Онищенко фигурирует в деле о
злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании
"Укргазвидобування". По данным следствия, государству был
нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило
причастность к незаконной схеме 29 человек, включая
Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп
покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная
Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении
к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам
он отказался присутствовать на заседании парламента,
заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил,
что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в
британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию
"Страна", что по поручению Администрации Президента скупал
голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие
голосования" в пользу главы государства Петра Порошенко. Онищенко
также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с
президентом и его окружением на диктофон в наручных часах, а в
конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Порошенко
утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря
2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить
заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное
антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и
Германии с просьбой об экстрадиции политика.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира