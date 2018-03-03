Народные депутаты получали в Администрации Президента Украины от $20 тыс. до $100 тыс. за одно голосование, рассказал внефракционный парламентарий Александр Онищенко. Украинская прокуратура добивается экстрадиции Онищенко из Испании Скриншот: NEWSONE / YouTube "Суммы доходили от $20 тыс. до $100 тыс. на одного избранника за одно голосование в зависимости от того, насколько ценное голосование, какая нехватка голосов. На каждую фракцию может доходить до миллиона", – отметил парламентарий, который сейчас находится в Испании.Онищенко подчеркнул, что таким образом мотивировали депутатов не из коалиции. Также он рассказал, как происходил процесс выдачи денег."Спортивные сумки берутся в Администрации Президента. Машина заезжает в специальный гараж, из которого идет лифт прямо на четвертый этаж Администрации Президента. Все сумки получают именно там. По тому же лифту спускаются назад, кладут себе в машину и уезжают", – уточнил он. По словам Онищенко, со временем власть перешла к другому методу влияния на народных избранников."Против всех депутатов возбуждали уголовные дела. На каждого должна быть соответствующая папка. И когда необходимо определенное голосование, им вспоминают те или иные уголовные производства и говорят: "Видишь, мы же держим, мы пока никуда не запускаем. Но ты должен проголосовать", – заявил политик.Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу главы государства Петра Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с президентом и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Порошенко утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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