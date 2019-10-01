 "Подумай о том, что он о тебе знает." Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Подумай о том, что он о тебе знает." Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор
01.10.2019 07:55

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу представительства Университета Сингулярности в Украине Игоря Новикова советником-футурологом и он дал большое интервью известной радиоведущей Анне Балент в программе "О чем говорят мужчины". 

"Подумай о том, что он о тебе знает" Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор

В частности, он рассказал, чем могут быть опасны фаллоимитаторы, подключенные к интернет-сети.

"Мы не видели секс в тех количествах, в которых он сейчас есть в интернете, и настолько доступный.

 

Это поменяло отношение, мы в какой-то степени к этому адаптировались.

 

Секс не стал изюминкой и запретным плодом, а стал частью повседневности, естественно, интерес к нему падает", - сказал Новиков. 

Ведущая отметила, что когда чего-то становится слишком много, то нужны новые решения.

Также Новиков отметил, что у него была длинная дискусия как-то о том, чем может быть опасен фаллоимитатор, подключенный к интернету и собирает данные.

"Подумай о том, что он о тебе знает и что будет, если эти данные попадут не в те руки", - сказал он.

Новиков также повеселился и над тем, что уже утром украинский сегмент интернета запестрит новостями о том, как советник Зеленского рассказывал о опасности секс-игрушек.

 

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