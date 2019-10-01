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|"Подумай о том, что он о тебе знает." Советник Зеленского рассказал, чем опасен подключенный к интернету фаллоимитатор
|01.10.2019 07:55
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу представительства Университета Сингулярности в Украине Игоря Новикова советником-футурологом и он дал большое интервью известной радиоведущей Анне Балент в программе "О чем говорят мужчины".
В частности, он рассказал, чем могут быть опасны фаллоимитаторы, подключенные к интернет-сети.
Ведущая отметила, что когда чего-то становится слишком много, то нужны новые решения.
Также Новиков отметил, что у него была длинная дискусия как-то о том, чем может быть опасен фаллоимитатор, подключенный к интернету и собирает данные.
Новиков также повеселился и над тем, что уже утром украинский сегмент интернета запестрит новостями о том, как советник Зеленского рассказывал о опасности секс-игрушек.