|
Путин заявил, что США должны направить РФ официальный запрос по поводу лиц, обвиняемых во вмешательстве в выборы
|
03.03.2018 04:07
|
Американские власти могут обратиться с запросом по поводу 13
подозреваемых россиян в генеральную прокуратуру РФ, отметил глава
Кремля Владимир Путин. Путин: Дайте нам материалы. Дайте нам
информацию Фото: kremlin.ru "Я должен посмотреть сперва, что они
сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем
уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по
юриспруденции, 100% должны быть. Мы в России не можем уголовно
преследовать никого, кто не нарушил законы России", – сказал
Путин.Глава Кремля уточнил, что американские власти могут
обратиться с запросом в генеральную прокуратуру РФ."Это должно
пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли
в Конгрессе США", – заключил он.16 февраля министерство
юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в
президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем
компаниям. Обвиняемыми являются российский предприниматель Евгений
Пригожин, которого называют "поваром Путина", а также Михаил
Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей
Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов,
Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир
Венков. В деле фигурируют компании "Агентство
интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и
"Конкорд Кейтеринг".Замгенпрокурора США Род Розенштайн заявил, что
им инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, но
в изменении исхода президентских выборов 2016 года не
обвиняют. По его словам, власти США будут добиваться
экстрадиции указанных лиц.Розенштайн отметил, что "Агентство
интернет-исследований" отвечало за информационную
поддержку вмешательства, а его бюджет составлял миллионы
долларов.Впервые власти США официально обвинили Россию во
вмешательстве в процесс президентских выборов в стране
в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения назвали
"ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в
президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу
одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал
такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе
американской разведки говорится, что Путин лично приказал
начать кампанию по вмешательству в выборы в США.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира