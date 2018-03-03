Американские власти могут обратиться с запросом по поводу 13 подозреваемых россиян в генеральную прокуратуру РФ, отметил глава Кремля Владимир Путин. Путин: Дайте нам материалы. Дайте нам информацию Фото: kremlin.ru "Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к Конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть. Мы в России не можем уголовно преследовать никого, кто не нарушил законы России", – сказал Путин.Глава Кремля уточнил, что американские власти могут обратиться с запросом в генеральную прокуратуру РФ."Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в Конгрессе США", – заключил он.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".Замгенпрокурора США Род Розенштайн заявил, что им инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов, но в изменении исхода президентских выборов 2016 года не обвиняют. По его словам, власти США будут добиваться экстрадиции указанных лиц.Розенштайн отметил, что "Агентство интернет-исследований" отвечало за информационную поддержку вмешательства, а его бюджет составлял миллионы долларов.Впервые власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране в октябре 2016 года. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков посчитал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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