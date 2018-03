Российская компания "Газпром" должна выполнить решение Стокгольмского арбитража, отметила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт. Нойерт: Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа Скриншот: U.S. Department of State / YouTube "Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины по решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", – отметила она. Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 марта 2018 г. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания собирается расторгнуть газовые контракты с "Нафтогазом".В Украине в рамках инициативы #Прикрути объявили об экономии газа. К инициативе, в частности, присоединились президент Украины Петр Порошенко и посольство Канады в Украине. Украинским учебным заведениям рекомендовали приостановить работу со 2-го по 7 марта.Для пополнения запасов "Нафтогаз" договорился с польской PGNiG о поставках 60 млн м³ газа до конца марта. При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что рост реверсных потоков газа из ЕС является вызовом в настоящее время из-за низких температур в странах Евросоюза, а также по техническим причинам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что марта газа должна нойерт Теги: деньги