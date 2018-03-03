Наркотик разместили в двух грузовых контейнерах и пытались замаскировать с помощью приправы орегано, рассказали бразильские правоохранители. | Полицейские обнаружили одну из крупнейших партий в истории Бразилии Скриншот: g1.globo.com Наркотик находился в 48 сумках и был размещен в двух грузовых контейнерах. Чтобы обмануть служебных собак, в багаж также поместили приправу орегано, отметил телеканал Globo.По словам следователя Фабрисиу Оливейры, это одна из крупнейших партий в истории Бразилии. Полиция выясняет, кому принадлежал груз и куда он направлялся. Аресты по делу пока не проводились.ВИДЕО Видео: Dubsmash Brasil / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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