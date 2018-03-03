Наркотик разместили в двух грузовых контейнерах и пытались
замаскировать с помощью приправы орегано, рассказали бразильские
правоохранители. | Полицейские обнаружили одну из крупнейших
партий в истории Бразилии Скриншот: g1.globo.com Наркотик находился
в 48 сумках и был размещен в двух грузовых контейнерах. Чтобы
обмануть служебных собак, в багаж также поместили приправу орегано,
отметил телеканал Globo.По словам следователя Фабрисиу Оливейры,
это одна из крупнейших партий в истории Бразилии. Полиция выясняет,
кому принадлежал груз и куда он направлялся. Аресты по делу пока не
проводились.ВИДЕОВидео: Dubsmash Brasil / YouTube
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