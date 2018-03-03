В России распространяют листовки с призывом прийти на президентские выборы, чтобы "претендовать на лучшую жизнь", рассказал писатель Борис Акунин. Акунин: Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали – за легитимность таких вот "выборов" Фото: EPA призвал бойкотировать грядущие выборы президента РФ. Об этом 2 марта он написал в Facebook, сообщив, что ему под дверь положили агитационную листовку с цитатой из его книги."Мы должны быть уверены, что всякий участвующий в выборах понимает принципы общежития и имеет хотя бы базовое представление о законах, истории и географии своей страны", – приводятся слова рассказчика из романа "Счастливая Россия".Наряду с фразой из книги Акунина в листовке использованы цитаты президента США Авраама Линкольна, режиссера Никиты Михалкова, президента ЮАР Нельсона Манделы и философа Аристотеля.Избирателя убеждают, что "не голосовать значит не претендовать на лучшую жизнь"."Неважно, за кого вы отдадите свой голос. Если вы пришли на участок, вы уже проголосовали – за легитимность таких вот "выборов" и такого формата власти", – прокомментировал агитку Акунин.Он выразил надежду, что "кандидаты-демократы, согласившиеся участвовать в этом позорище, использовав положенный срок агитации, накануне дня "голосования" все же выйдут из этих тараканьих бегов". https://www.facebook.com/borisakunin/posts/986402681509604 Президентские выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года. Согласно данным декабрьского опроса, проведенного "Левада-центром", о своем намерении прийти на избирательные участки заявили около 58% россиян. В исследовательской организации считают, что явка на выборах может стать рекордно низкой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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