Сводка Новостей
- В Минобороны России заявили, что США намерены развернуть у границ РФ 400 систем ПРО
- В палаточном городке под Радой произошли столкновения митингующих с полицией, есть пострадавшие
- Немецкие экологи оспорили в суде строительство "Северного потока – 2"
- Немецкие экологи в суде оспорили строительство "Северного потока – 2"
- Во Львовской и Волынской областях уволили руководителей исполнительных служб за неэффективное взыскание алиментов
|Акунин призвал к бойкоту выборов президента РФ
|03.03.2018 05:59
|
https://www.facebook.com/borisakunin/posts/986402681509604
Президентские выборы в РФ состоятся 18 марта 2018 года. Согласно данным декабрьского опроса, проведенного "Левада-центром", о своем намерении прийти на избирательные участки заявили около 58% россиян. В исследовательской организации считают, что явка на выборах может стать рекордно низкой.
Поделитесь статьей с друзьями