Главный врач Белого дома Ронни Джексон рекомендовал президенту США Дональду Трампу сократить потребление углеводов и жиров, проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации американского лидера. В январе Трамп весил 108,4 кг при росте 190,5 см Фото: EPA Отмечается, что до этого за ужином Трамп мог съесть два "Биг-Мака", две порции "Филе-о-Фиш" и выпить молочно-шоколадный коктейль.В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил Трампу, что тот находится на грани ожирения: американский руководитель весил 108,4 кг при росте 190,5 см. По данным нормативов американского Центра контроля и профилактики заболеваний, Трампу не хватало около 400 г до нижней границы ожирения.Для снижения веса президенту США рекомендовали сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями.По информации издания, Трамп уже около двух недель не употребляет гамбургеры, но иногда делает себе послабления, завтракая беконом.12 января президент США прошел медосмотр в Национальном военном госпитале имени Уолтера Рида. 18 января Белый дом опубликовал результаты тестов, в которых говорилось, что общее состояние здоровья Трампа отличное. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки трамп что сша американского трампу Теги: мир