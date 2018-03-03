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03.03.2018 06:47
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Главный врач Белого дома Ронни Джексон рекомендовал президенту США
Дональду Трампу сократить потребление углеводов и жиров,
проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в
администрации американского лидера. В январе Трамп весил 108,4 кг
при росте 190,5 см Фото: EPA Отмечается, что до этого за ужином
Трамп мог съесть два "Биг-Мака", две порции "Филе-о-Фиш" и выпить
молочно-шоколадный коктейль.В январе главный врач Белого дома Ронни
Джексон сообщил Трампу, что тот находится на грани ожирения:
американский руководитель весил 108,4 кг при росте 190,5 см. По
данным нормативов американского Центра контроля и профилактики
заболеваний, Трампу не хватало около 400 г до нижней границы
ожирения.Для снижения веса президенту США рекомендовали сократить
потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а
также заниматься ежедневными физическими упражнениями.По информации
издания, Трамп уже около двух недель не употребляет гамбургеры, но
иногда делает себе послабления, завтракая беконом.12 января
президент США прошел медосмотр в Национальном военном
госпитале имени Уолтера Рида. 18 января Белый дом
опубликовал результаты тестов, в которых говорилось, что общее
состояние здоровья Трампа отличное.
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