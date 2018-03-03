Министр юстиции Украины Павел Петренко предупредил, что продолжит принимать кадровые решения, если будет наблюдать непрофессионализм со стороны государственных исполнителей. Петренко о взыскании алиментов: Для меня это важно Фото: minjust.gov.ua "Мы сейчас видим или профессионализм, или непрофессионализм государственных исполнителей и их руководителей. И для меня это важно, потому что я буду продолжать принимать кадровые решения", – подчеркнул он.Пресс-служба Минюста проинформировала, что проблемы по взысканию алиментов также наблюдаются в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Житомирской областях. Положительную динамику фиксируют в Полтавской и Запорожской областях.Госисполнители уже вынесли 70 тыс. постановлений о запрете должникам, которые имеют задолженность более шести месяцев, выезжать за границу, управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. 4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержится более 170 тыс. электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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