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Во Львовской и Волынской областях уволили руководителей исполнительных служб за неэффективное взыскание алиментов
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03.03.2018 07:09
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Министр юстиции Украины Павел Петренко предупредил, что продолжит
принимать кадровые решения, если будет наблюдать непрофессионализм
со стороны государственных исполнителей. Петренко о взыскании
алиментов: Для меня это важно Фото: minjust.gov.ua "Мы сейчас видим
или профессионализм, или непрофессионализм государственных
исполнителей и их руководителей. И для меня это важно, потому что я
буду продолжать принимать кадровые решения", – подчеркнул
он.Пресс-служба Минюста проинформировала, что проблемы по взысканию
алиментов также наблюдаются в Ивано-Франковской, Днепропетровской и
Житомирской областях. Положительную динамику фиксируют в Полтавской
и Запорожской областях.Госисполнители уже вынесли 70 тыс.
постановлений о запрете должникам, которые имеют задолженность
более шести месяцев, выезжать за границу, управлять автомобилем,
пользоваться оружием и охотиться.7 декабря 2017 года
Верховная Рада поддержала изменения в законодательные
акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее
содержание путем совершенствования порядка принудительного
взыскания задолженности по уплате алиментов. 4 января 2018
года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5
февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем
содержится более 170 тыс. электронных записей о неплательщиках
алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и
представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные
штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой
алиментов.
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