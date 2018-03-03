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Немецкие экологи в суде оспорили строительство "Северного потока – 2"
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03.03.2018 07:40
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Экологическое объединение Nabu подало судебный иск на решение
властей земли Мекленбург – Передняя Померания разрешить
строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Прокладку
газопровода у берегов Германии могут начать уже в мае Фото: EPA
Экологи подали иск в Высший административный суд земли
Мекленбург – Передняя Померания против решения горного
управления немецкого города Штральзунд разрешить прокладку
трубопровода в территориальных водах ФРГ. Отмечается, что начало
работ запланировали на май.Объединение указывает, что в Балтийском
море "Северный поток – 2" будет проходить через
природоохранные зоны и представляет опасность для жизни многих
животных. Иск также связан с рядом процедурных ошибок, которые
якобы допустили местные власти.Проект "Северный поток –
2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом
Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток"
состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского
моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В
декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск
заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток"
не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия,
Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали
обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта
газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия,
Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая
волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в
ЕС нет единодушного согласия касательно переговоров с Россией
по "Северному потоку – 2".17 февраля 2018 года канцлер
ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы
для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй
очереди "Северного потока" длиной 1200 км планируют в 2018
году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.
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